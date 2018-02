El PSOE, partidario de que Arrimadas opte a la investidura

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, se mostró este viernes partidario de que la líder de Ciudadanos en Cataluña y vencedora en votos y escaños en las elecciones del 21 de diciembre, Inés Arrimadas, opte a la investidura como presidenta de la Generalitat.

"Nadie la puede forzar, si no tiene una mayoría es difícil que lo intente", dijo Puente en una entrevista en RNE recogida por Servimedia cuando se le preguntó si Arrimadas debe presentar su candidatura a la investidura.

Pero apuntó acto seguido que "si esto sigue así y al menos para mostrar que hay una alternativa, aunque no tenga posibilidades reales de prosperar, puede que no fuera una mala solución, pero primero hay que esperar a que el independentismo, que es quien tiene la mayoría (parlamentaria), despeje la incógnita y, si no lo hace, no sería de descartar que pudiera darse esa situación".

El también alcalde de Valladolid restó importancia a lo que se ha denominado el 'plan Moncloa' tras los mensajes de Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín. Aseguró al respecto que "todavía" no hay condenados, por lo que "hablar de indultos a estas alturas" le parece que "está completamente fuera de lugar".

Puente afirmó que la situación de Puigdemont en Bruselas está llevando a debatir "sobre cosas que no tienen la más mínima explicación lógica. "Esta gente ha perdido la cabeza", agregó.

Por otra parte, criticó las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las que da por hecho que los líderes independentistas que están en el extranjero o presos, como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, serán inhabilitados en primavera, antes del juicio, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Más que precipitarse, lo que hace es no ser consciente de cuáles son sus funciones y su papel, porque esas decisiones son de los tribunales", dijo.