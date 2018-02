La ONCE celebrará San Valentín con cupones especiales y una web con regalos

La ONCE celebra y felicita San Valentín con el cupón del 14 de febrero. Y para unirse al día de los enamorados, pone en marcha una campaña de premios y regalos, unida a la web 'www.CuponEspecial.es' que está incluida en los cinco millones y medio de cupones del 14 de febrero, y que llevan como lema 'Tocados por San Valentín'.

A los premios habituales del cupón (35.000 euros y, si se juega 'La Paga', además, 3.000 euros al mes durante 25 años), se une una promoción especial para este cupón del 14 de febrero, de un atrayente color rojo, y que se podrá adquirir desde este jueves 1 de febrero.

La promoción del Cupón de la ONCE Feliz San Valentín estará vigente del 1 al 14 de febrero, ambos inclusive. Y para participar, sólo hay que adquirir este cupón, entrar en la citada web, e introducir los datos personales y los correspondientes al cupón adquirido (número, serie y código de barras).

Cada cupón es una participación para un sorteo final ante notario que se realizará el 16 de febrero. Los ganadores deberán acreditar ser poseedores del cupón premiado mediante la fotografía o escaneado del cupón. El regalo consistirá en 254 cajas regalo de cenas románticas, que se adjudicarán directamente en la web mediante la mecánica de momento ganador, junto con un viaje a Venecia para dos personas que será sorteado entre todos los participantes a la finalización de la promoción.

TRADICIÓN

El Día de San Valentín es una tradición de que la Iglesia católica, que designó a este santo como patrón de los enamorados, para terminar con la fiesta pagana de las Lupercales. Fue en el año 494 d.C, cuando el papa Gelasio I tomó la medida de celebrar una festividad católica el 14 de febrero.

Sobre la persona de San Valentín, se cree que fue uno de los tres mártires ejecutados en tiempos del Imperio Romano. Pudo ser un médico romano que se hizo sacerdote y que casaba a los soldados, a pesar de estar prohibido por el emperador; un obispo de la actual Terni (Italia); o el obispo Valentín de Recia.

PREMIOS

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.