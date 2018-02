Los recursos propios de las comunidades autónomas se incrementaron un 6,7% en 2017

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, indicó este miércoles que los recursos propios de las comunidades autónomas, tanto los tributos estatales totalmente cedidos como los propios, se incrementaron un 6,7% en el conjunto de 2017.

Así lo dijo el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados a la que acudió para dar explicaciones sobre la financiación territorial. Montoro señaló que este aumento de los recursos por parte de las comunidades autónomas es "muy positivo" y "eso nos da una capacidad de abordar esa financiación".

El ministro aseguró que la recuperación económica "nos está dejando más recursos" y "es el momento actual el adecuado para reformar la financiación autonómica. No obstante, precisó que "lo que no podemos hacer es poner en riesgo el ciclo económico" y tampoco "dar lugar a arbitrariedades políticas". Por ello, Montoro invitó al diálogo al resto de partidos y destacó la voluntad del Gobierno de alcanzar un acuerdo en el plazo de tiempo más breve posible.

Además, el titular de Hacienda subrayó la importancia de que con la reforma del sistema se garantice la igualdad de todas las comunidades autónomas, reduciendo la distancia entre el nivel de riqueza de las comunidades con más recursos y las que menos, y garantizando que todas las personas tengan acceso a los servicios públicos. A este respecto afirmó que reducir la brecha del desarrollo económico entre comunidades autónomas "es una asignatura pendiente".

CATALUÑA

El ministro también se refirió al conflicto catalán para criticar la decisión de los partidos independentistas catalanes de no participar en los trabajos para la reforma de la financiación. "Decidieron no ir, es un error, no podemos establecer un nuevo modelo de financiación autónoma sin Cataluña", afirmó a este respecto, para añadir que espera "que pronto estén en condiciones de participar activamente en los contenidos en esto que tanto interesa a los catalanes como al conjunto de los españoles".

Por otro lado, el ministro se refirió a los trabajos del comité de expertos que trabaja en la reforma al explicar que hasta el momento este comité se ha reunido en cuatro ocasiones y que mañana, jueves, volverá a reunirse.

Sobre el contenido de la reforma, el ministro expresó su opinión de que es necesario simplificar el sistema porque "todo este conjunto de fondos no tienen ningún sentido y hacen que el sistema sea opaco y confuso".

En este sentido, Montoro abogó por dotar al sistema de un "auténtico fondo de garantía, que no cree agravios comparativos entre territorios" y que "esté financiado por el pago de los impuestos de los contribuyentes con independencia de dónde se realice el pago de esos impuestos".

Montoro también aseguró que "la regla de gasto va a existir para proteger precisamente la viabilidad de esos servicios públicos a futuro" y señaló que "tenemos que ver qué hacemos respecto a la deuda de las comunidades y la que tienen contraída con el Estado, tenemos que ver qué parte de esa deuda corresponde a insuficiencias del sistema de financiación actual".