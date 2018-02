Toni Comín prepara una querella contra Telecinco por difundir la conversación con Puigdemont

Toni Comín, ex conceller de Salud de la Generalitat, pretende preparar una querella contra la cadena 'Telecinco' por difundir sin consentimiento la conversación que 'El programa de Ana Rosa' ha desvelado en exclusiva esta mañana.

Según informa 'eldiario.es', el programa matinal de Telecinco habría grabado sin consentimiento las conversaciones que el ex conseller de Salud habría mantenido con el ex presidente en Bélgica sobre el fracaso del procés, el triunfo de Moncloa y el ridículo que podría ser "histórico" en caso de que no se libren de la cárcel los implicados en el proceso.

Tal y como indica el citado medio, Comín podría presentar la denuncia tanto en Bélgica como en España, ya que en ambos países la captura de conversaciones sin consentimiento es delito, tal y como queda recogido en el Código Penal en el artículo 197 en el que cualquier intento de interceptar cualquier escucha telefónica o señal de comunicación implica penas de prisión que pueden ir de uno a cuatro años de cárcel.