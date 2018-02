Puigdemont, en conversaciones privadas: "Esto se ha acabado, el ridículo es histórico"

La situación política de Cataluña podría dar un vuelco para el bloque soberanista. El 'programa de Ana Rosa' en 'Telecinco' desvela unas conversaciones en exclusiva sobre el futuro del proces y las consecuencias para los implicados.

Tal y como desvela el programa matinal, Puigdemont ha arrojado la toalla y se habría rendido ante el exconseller Toni Comín, asegurándole que siente que los suyos le han sacrificado. En las conversaciones que ha desvelado Ana Rosa, el ex presidente hacía alusión a las declaraciones del diputado de ERC por el Congreso, Joan Tardà: "Los nuestros nos han sacrificado, por lo menos a mí. Podeís ser consellers (es lo que espero y deseo) pero yo estoy sacrificado, como dijo Tardà".

No es lo único que le ha confesado a Comín. También se ha desvelado la confesión de Puigdemont sobre el plan de Moncloa, del cual asegura que "triunfa" y que espera que todos puedan librarse de la cárcel, ya que de lo contrario el ridículo sería "histórico".

Por último, el ex presidente de la Generalitat le dice al que fuese su consejero de Salud que se dedicará a proteger su imagen: "No sé qué me queda de vida, pero la dedicaré a poner orden y proteger mi reputación. Me han hecho daño con todo tipo de calumnias, mentiras y rumores de los que he aguantado por un objetivo común. Esto ha caducado y me tocará vivir en defensa propia".