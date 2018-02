Cifuentes se sincera con Bertín | "Alguna vez me he sentido sola en el PP"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes será la nueva invitada del programa de Telecinco, 'En tu casa o en la mía'.

En el espacio conducido por Bertín Osborne, la líderesa del PP en Madrid, hace una confesión, sin pelos en la lengua, sobre su partido: "Alguna vez me he sentido sola en el PP". "No puedo ser una ovejita más en un rebaño, tendría que volver a nacer". Estas palabras aparecen en un tuit que ha se ha publicado, como avance, en la cuenta de Twitter del programa.

Según comenta 'ABC', la presidenta también se sincera sobre el grave accidente que sufrió a bordo de su motocicleta: "Me dijeron que iba a ir en silla de ruedas y mira qué taconazos llevo»,

La lideresa también habla sobre el 15M, las amenazas de muerte que recibió y sobre la invitación a cenar que le propuso Pablo Iglesias, líder de Podemos.