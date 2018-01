Rajoy se "retracta" y promete dar "todas las batallas" por la igualdad salarial entre hombres y mujeres

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se retractó este martes de sus declaraciones de la semana pasada sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres y prometió dar "todas las batallas" para que "cada vez estas situaciones sean menores" y nuestro país esté "el primero" en la igualdad de las retribuciones.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Rajoy dio marcha atrás a sus comentarios del pasado miércoles en Onda Cero, donde al referirse a la brecha salarial dijo que los gobernantes "debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles y no y, desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios".

"Me he retractado, ni un poco ni un mucho, me he retractado", manifestó el jefe del Ejecutivo, por si se le hubiera "entendido mal" o se hubiera "explicado mal". Dicho esto, aseguró que dará "todas las batallas" en este sentido y que este país sea "el mejor" en igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Dicho esto, incidió en que "ya está prohibido, lo dice la ley, la discriminación salarial", para que "a igual trabajo y mismo número de horas" no haya sueldos diferentes. Para que sea sí, prosiguió Rajoy, actúa la Inspección de Trabajo y "resuelve muchas cosas, pero probablemente no el 100%".

Además, recordó que desde 2012 en España ha bajado cuatro puntos la diferencia salarial entre hombres y mujeres "y estamos en este momento en una situación mejor que Francia, Reino Unido o la media de la Unión Europea". No obstante, indicó que seguirá "trabajando" para dar más "pasos en la buena dirección".