Torrent pospone el pleno de investidura y ratifica a Puigdemont como candidato

Roger Torrent, president del Parlament de Cataluña, ha comparecido esta mañana ante los medios para informar del aplazamiento -que no suspensión- del pleno de investidura del próximo President de la Generalitat de Cataluña.

"Ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ni el Tribunal Constitucional decidirán quien tiene que ser el presidente de la Generalitat de Catalunya", afirmaba Torrent, quien ratificaba a Carlos Puigdemont como candidato al confirmar que no propondrá ninguna alternativa.

"Me he comprometido personalmente a garantizar la inmunidad de Puigdemont y de todos los diputados", confesaba ante los medios destacando la legitimidad del mandato del ex-president fugado.

Torrent ha abogado por la defensa de los derechos de aquellos compañeros que siguen encarcelados o fuera del país. "Iré hasta el final para defender los derechos de Puigdemont. Todas mis energías irán centradas a defender la institución, los votantes; en definitiva la esencia de la democracia porque la democracia no se suspende", ha concluido.

RAJOY: "ESPERO QUE NO TENGAMOS QUE HACER NADA. EL TC HA SIDO MUY CLARO"

El presidente del Gobierno ha declarado esta mañana en TVE que espera "que no tengamos que hacer nada porque eso no se produce (una investidura telemática o por delegación), pero el TC es muy claro y le dice al presidente del Parlament que no puede ser candidato el señor Puigdemont si no está allí y además autorizado por un juez".

Rajoy ha recordado que Torrent tendría que ser consecuente y cargar con las responsabilidades de sus actos en caso de investir a Puigdemont, sobre quien ha destacado que "no se puede ser un prófugo de la Justicia y pretender que a uno le elijan presidente de una institución democrática".