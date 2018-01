Rajoy avisa a Torrent de las "responsabilidades" en las que puede incurrir si va contra el Constitucional

Rajoy se pronunció en estos términos en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, donde manifestó su deseo de que la jornada de hoy transcurra "de manera razonable" y que el Parlament acate "la voluntad" que manifestó el TC, que es "lo que en cualquier democracia suele suceder".

"Espero que no tengamos que hacer nada porque eso no se produce (una investidura telemática o por delegación), pero el TC es muy claro y le dice al presidente del Parlament que no puede ser candidato el señor Puigdemont si no está allí y además autorizado por un juez", sentenció Rajoy.

Para el presidente del Gobierno, esto es "de puro sentido común", ya que "no se puede ser un prófugo de la Justicia y pretender que a uno le elijan presidente de una institución democrática". "Sin duda alguna, Torrent incurriría en responsabilidades" si permite este hecho, advirtió.