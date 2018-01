Puigdemont solicita amparo a Torrent para salvaguardar sus derechos y ser investido presidente

Carles Puigdemont agota sus últimos cartuchos para ser investido presidente. El candidato de Junts Per Cataluña solicita ahora a Roger Torrent, presidente del Parlament, amparo para "salvaguardar sus derechos" como diputado y como candidato a la presidencia de la Generalitat.

En una carta escrita en la que el ex presidente cesado se dirige a Torrent y que recoge 'El País', Puigdemont sostiene que "goza de inmunidad con el efecto concreto de que no pueda ser detenido si no es en caso de ser delito flagrante". En la misma, asegura que hay "actuaciones judiciales y gubernamentales del Estado" cuyo objetivo es "obstaculizar" la investidura.

Por último. Hizo hincapié en la necesidad de que Roger Torrent garantizar el pleno de investidura previsto para el martes a las 15:00 y que se celebre con normalidad, sin hacer caso de la sentencia del Constitucional si no es con autorización previa del supremo.