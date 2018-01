Así explicó Bartra su versión sobre el atentado contra el bus del Dortmund

El central español del Borussia Dortmund Marc Bartra declaró por escrito ante la justicia alemana sobre el atentado cometido contra el autocar del Borussia Dortmund en abril de 2017 horas antes del partido que les enfrentaba ante el Mónaco.

En una declaración leída por su abogado del club, Alfons Becker, que recoge 'La Vanguardia', aseguró no sentirse bien al recordar lo que pasó y que tuvo "miedo de morir" y de "no ver más a su familia".A continuación, explicó todo lo sucedido con detalle. En el momento de la explosión, Bartra aseguró "soltar el móvil" y al instante dijo que sentía en ese momento "fuertes dolores en el brazo" del cual luego tuvo que ser operado, según escribe en la carta escrita al no preferir hacer una declaración presencial en el juicio.

El responsable del atentado, Sergei W., está acusado de 28 intentos de asesinato y lesiones personales. Además, la fiscalía alemana considera que el presunto asesino quería matar al mayor número de jugadores para provocar una caída en bolsa de las acciones del club germano, con las que hizo una apuesta a la baja para ganar dinero.