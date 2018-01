Sáenz de Santamaría celebra las "medidas cautelares" del TC contra la investidura de Puigdemont

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, celebró este lunes las "medidas cuatelares clarísimas" decididas por el Tribunal Constitucional (TC) para impedir la investidura telemática de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña, y precisó que el Ejecutivo está "sometido" a la independencia de ese tribunal.

Lo dijo durante su asistencia a un encuentro informativo con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al ser preguntada por la decisión del Constitucional de impedir esa investidura en caso de que Puigdemont no esté presente, y de aplazar para más adelante la decisión definitiva sobre la admisión o no a trámite del recurso presentado por el Gobierno.

Si Puigdemont regresa a España, precisó, "ya le ha dicho clarísimamente el Tribunal Constitucional que tiene que ponerse a disposición judicial, y ese es el camino que tiene que seguir, el camino del Tribunal Supremo", respondió la vicepresidenta a la pregunta de qué hará el Gobierno si se da esa circunstancia.

Preguntada por la supuesta llamada del Gobierno al Tribunal Constitucional mientras sus magistrados deliberaban para insistir en los riesgos de esa investidura, se limitó a subrayar que la forma de dirigirse a los tribunales es a través de ese recurso, y a partir de ahí "nos sometemos a la Constitución, a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y a la absoluta independencia del Tribunal, que la tiene".

Dejó claro que el Ejecutivo recurrirá "todo lo que se vaya produciendo", pero de momento, subrayó, "hay unas medidas cautelares clarísimas que dicen tres cosas: la primera es que no puede haber una inevestidura telemática y no se puede hacer ese pleno sin la presencia física del candidato; en segundo lugar, que ese candidato, el señor Puigdemont, no puede ir a ese Pleno sin ponerse antes a disposición de la Justicia, y en tercer lugar que no caben votos delegados ni telemáticos de quienes se encuentran huidos de la Justicia".

Considera que todo ello es "una buena noticia para la Justicia y para los españoles de bien que cumplen la ley y les sonroja ver cómo otros se la saltan alegremente".

Preguntada expresamente por si se siente cuestionada tras la respuesta del Constitucional al recurso, la vicepresidenta respondió que gobernar "es pensar primero en el futuro de tu país y luego en el tuyo".