Tras la decisión del Constitucional, dos diputados del 'Govern' prófugos renuncian a su escaño

Los dos ex 'consellers' prófugos en Bélgica, Lluis Puig y Clara Ponsatí, los dos, diputados por Junts per Catalunya (JxCat). Esta decisión de los ex miembros del Gobierno catalán es un paso más para que Puigdemont continúe el pulso contra la justicia española cada vez más solo. Según informa 'El Mundo', el gesto de los compañeros prófugos de Puigdemont significa que acatan la decisión del Tribunal Constitucional y que no continúan con la 'lucha' desde el exilio. Ahora mismo, solo dos de los ex consellers fugados continúan con su acta de diputado, Toni Comín, y Meritxell Serret, de ERC.

Los ex consellers anunciaron su renuncia a través de Twitter, y anunció que tanto él, como Ponsatí y, en principio, también Serret, iban a renunciar a su acta de diputado, pero la ex 'consellera' de ERC y el propio partido no indicaron que ella fuera a renunciar, por lo que Lluís Puig se ha visto obligado a pedir disculpas por Twitter. "Tengo que pedir disculpas públicamente por mi incontinencia verbo / tuitera. No tengo derecho a hablar en nombre de otros grupos parlamentarios. Y soy consciente de que a pesar de las disculpas es difícil enderezar el que está dicho. Repito, disculpas sinceras Meritxell y ERC".

Haig de demanar disculpes públicament per la meva incontinència verbo/tuitera. No tinc dret a parlar en nom d'altres grups parlamentaris. I sóc conscient que tot i les disculpes és difícil redreçar el què està dit. Repeteixo, disculpes sinceres @MeritxellSerret i @Esquerra_ERC Lluís Puig i Gordi (@PuigGordi) 28 de enero de 2018

Habrá que esperar para saber qué camino sigue el actual Presidente del Parlament. Torrent y su partido, ERC, en las próximas horas, ya que solo quedan dos días para la sesión de investidura en el Parlament y Torrent cada vez se aleja más de la concordancia con JxCat.