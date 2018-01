El PSOE llama a las fuerzas progresistas a unirse "dentro del proyecto socialista" para evitar que el PP gobierne

El secretario general del PSOE de Madrid (PSM), José Manuel Franco, afirmó este viernes en el marco del Fórum Europa que están las "puertas abiertas" para que todas las fuerzas progresistas se sumen "dentro del proyecto socialista" para conformar una lista única de izquierdas que evite que el PP y Ciudadanos gobiernen en Madrid.

En declaraciones a los periodistas antes de asistir al citado acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Franco puntualizó que esa suma de otras fuerzas políticas se encuadraría "siempre dentro del proyecto socialista".

El responsable del PSM aseguró que esta iniciativa es una "hipótesis de trabajo" que surge porque "nosotros tenemos vocación de gobierno".

Franco no dio nombres al considerar que es "prematuro hablar de candidatos y de listas". No obstante, reconoció que es "difícil, pero no hay que descartar nada" y abrió la puerta a "hablar de otras" opciones para evitar que el PP gobierne la ciudad de Madrid. "Las estudiaremos en otro momento", dijo.