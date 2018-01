La justicia brasileña ratifica y aumenta la condena de prisión a Lula Da Silva a 12 años

El ex presidente de Brasil Luiz Ignacio Lula Da Silva, más conocido como Lula Da Silva, ha pasado de ser el candidato favorito a ganar las elecciones presidenciales de octubre a estar cerca de entrar en prisión.

Tal y como informa 'El País', el Tribunal de segunda instancia de Porto Alegre no solo ha ratificado la condena de prisión a la que se enfrenta el ex líder del Partido de los Trabajadores brasileño, sino que la ha aumentado a 12 años y su inhabilitación política ocho años. Desde su partido, aseguran que esta decisión es fruto de una maniobra "golpista" de aquellos sectores de la política y de la justicia que impulsaron la destitución de la ex presidenta Dilma Rouseff.

Militantes del PT se echaron a la calle en señal de protesta contra esta decisión de la justicia brasileña, con el objetivo de que Lula se mantenga como candidato a la presidencia del Gobierno. El motivo por el que se ve aumentada la condena son la concesión de un apartamento triplex en una playa de Sao Paulo recibido como soborno de la constructora OAS, beneficiaria de contratos de la petrolera Petrobas, y en ella se justifica que Lula nunca llegó a ocupar dicha vivienda ni tampoco figura a su nombre como propiedad.

Siendo la condena dictada por unanimidad, al ex presidente le queda la opción de recurrir esta sentencia en el Tribunal Superior de Justicia al Tribunal Supremo para aplazar la sentencia y avanzar en su candidatura.