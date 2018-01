El mago, David Coperfield, acusado de drogar y abusar de una joven de 17 años

El ilusionista, mundialmente conocido, se ha visto en vuelto en un nuevo caso de abusos sexuales.

Brittney Lewis, una modelo, ha denunciado que el mago abusó de ella cuando tenía 17 años. Los hechos, según la maniquí, sucedieron en 1998, cuando conoció al prestidigitador durante un desfile en Japón, según informa el diario 'The Wrap'.

Lewis decidió acompañar a Coperfield a uno de sus shows. "Recuerdo que me quitó la ropa. Me estaba besando en la cara y luego recuerdo que comenzó a hundirse en mi cuerpo con su rostro", declaró la modelo, que asegura que, tras el espectáculo, Coperfield la llevó a tomar una copa. Después de eso, asegura que perdió el conocimiento y tiene recuerdos borrosos de lo que pudo ocurrir después.

A la mañana siguiente, cuando Lewis se despertó, Coperfield le aseguró que no habían hecho nada, que ella era una menor y que la respetó en todo momento. "No te la he metido" , dijo Coperfield, según la modelo.

Tras las declaraciones de Lewis, Coperfield colgó en su página de Twitter apoyando el movimiento #MeToo. El mago también explica que a él ya le han acusado en falso y pide que no se hagan juicios de valor antes de que se demuestren los hechos.

Al parecer, no es la primera vez que el ilusionista se ve envuelto en un caso de abusos. En 2007, una Miss le acuso por un delito similar. Finalmene, se demostró que las relaciones habían sido consentidas y el caso se desestimó.