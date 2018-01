El Ayuntamiento de Madrid echa el cierre a la escuela de tauromaquia de Batan

El Ayuntamiento de Madrid ha echado el cierre a la escuela de tauromaquia de Batan Marcial Lalanda. El consistorio dirigido por Manuela Carmena finalizó el contrato de las clases en la escuela sin opción a prorroga desde el pasado mes de dicembre, tal y como informa 'ABC'.

La decisión ha provocado un profundo malestar y un descontento generalizado entre todos los profesionales y aficionados al mundo taurino, que se congregaron en las puertas de la escuela en señal de protesta por el cierre de las instalaciones. La versión del ayuntamiento apunta a que el sostenimiento del gasto de la escuela no se podía incluir en los presupuestos del presente ejercicio, y que cuando decidió no renovar el contrato, lo cedió a la Comunidad, que rechazó hacerse con la propiedad de las instalaciones al tener su propia escuela en Las Ventas.

Esta escuela de tauromaquia fundada en 1950, fue de gran utilidad para muchos toreros, ya que en ella dieron sus primeros pasos en el mundo de los toros. Es el caso de El Juli, Miguel Abellán, Uceda Leal, Oscar Higares, Matias Tejela o Cristina Sánchez, entre otros.

Prácticamente todos los profesionales de la tauromaquia que se concentraron en la manifestación contra el cierre cargaron contra la medida tomada por el ejecutivo de Carmena: "Esta escuela me lo dio todo. Gracias a lo que me enseñaron aquí, he servido para algo. Más allá de que siga abierta la escuela de Batan, la señora Carmena y sus concejales deben respetar el acuerdo plenario de hace unos años donde se acordó que este espacio se iba a usar exclusivamente para la tauromaquia".

Por su parte, el portavoz del PP en el ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, declaró que cuando los populares volviesen a ocupar la alcaldía, una de las primeras medidas será "reabrir esta escuela"