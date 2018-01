Tres cuartos de la Congreso danés no recibió a Puigdemont en su visita al Parlamento

Los portavoces de política exterior de los principales partidos daneses se niegan a recibir a Puigdemont en su visita de hoy al Parlamento danés alegando que no tienen tiempo y que no simpatizan con el independentismo catalán. Las tres formaciones políticas que forman el Gobierno danés, Partido Liberal, Alianza Liberal y el Partido Conservador no estarán presentes en Christiansborg, sede del Parlamento. El Partido Popular Danés, aliado político de los conservadores, tampoco asistirá a esta visita del ex presidente catalán, tampoco los socialdemócratas asistirán, en total, y según informa 'El Mundo', representan el 76,5% de los escaños de la cámara.

Magni Arge, representante de las Islas Feroe, pertenece al Partido Republicano, partido de izquierdas que quiere la independencia de estas islas de unos 50.000 habitantes, ha sido la que ha convocado esta reunión con Carles Puigdemont. Las voces que más ha criticado al ex presidente catalán ha sido la de Anders Samuelsen, ministro de Asuntos Exteriores del partido Alianza Liberal y Henrik Dahl, portavoz parlamentario de Exteriores que dice que Puigdemont ha cometido "alta traición".

"El interlocutor del Estado danés es el Gobierno español en Madrid. Personalmente, además, tengo una responsabilidad especial porque el líder de mi partido es el ministro de Exteriores. Reunirme con Puigdemont enviaría la errónea señal de que sentimos simpatía y comprensión hacia los separatistas catalanes, y no es así" ha comentado el parlamentario ante los medios daneses.