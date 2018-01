Multitud de personas de acercaron a dar su último adiós a Diana Quer en Pozuelo

Juan Carlos Quer, padre de Diana, invitó al funeral de su hija a otros padres que han pasado también por lo mismo que él, al funeral acudieron Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, Juan José Cortés, hijo de Mari Luz, Ruth Ortiz, madre de Ruth y José, asesinados por José Bretón o Rocío Véitez, madre de Candela y amaia, asesinadas por su padre, David Ouel. Todos ellos, según informa 'El Mundo' y muchos vecinos de la localidad madrileña y de toda la comunidad, se movilizaron para acompañar a familiares y amigos en la misa funeral por Diana.

Juan José Cortés comentó que "El padre de Diana Quer me llamó por teléfono y me imagino que también al resto de los padres. Me dijo que quería que estuviéramos en el funeral, que le haría mucho bien que lo acompañáramos". El padre de Diana atendió a los medios de comunicación antes de entrar en la Parroquia y comentó que no quiere que el caso de Diana "quede como una página de sucesos sin más y que de aquí salga algo bueno" y comentó que uno de los objetivos es "poner el foco en qué pasa con los desaparecidos y en el tema de la prisión permanente revisable".