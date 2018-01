El PP "no tiene ningún temor" ante las revelaciones en el juicio de la trama valenciana de 'la Gürtel'

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró este jueves que su partido no tiene "absolutamente ningún temor" ante el juicio de la pieza valenciana de 'Gürtel' que tiene lugar estos días.

Así lo trasladó Maíllo a los periodistas antes de asistir a un acto informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum. "El PP no tiene ningún temor", afirmó cuando se le preguntó por las revelaciones que puedan hacer antiguos dirigentes del PP en el juicio sobre la rama valenciana de 'la Gürtel'.

Ante los supuestos pactos que han alcanzado algunos de los acusados, Maíllo se limitó a señalar que no corresponde al PP valorar las estrategias de defensa de cada uno sino al juez, ante los acuerdos de acusados con la Fiscalía. "No me gusta condenar ni absolver", apuntó.

Maíllo destacó que el Partido Popular de Valencia ya hizo su renovación "hace tiempo" y ahora es "otro", con "personas limpias, honorables".