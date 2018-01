Torrent buscará la fórmula para investir a Puigdemont si es el candidato más apoyado

El futuro político de Cataluña se va despejando cada vez más. Roger Torrent, que ganó en las votaciones a presidente del Parlament a José María Espejo - candidato propuesto por Ciudadanos - comienza su mandato reuniéndose con los candidatos de los partidos políticos para ver quien tiene más apoyos para ser investido presidente de la Generalitat.

Tal y como afirma 'La Vanguardia', siendo el bloque soberanista el que más apoyos presenta - 70 por los 65 de los constitucionalistas - las dos formaciones independentistas con más apoyos, Junts Per Cataluña y Esquerra Republicana, buscan un consenso para determinar quién será el candidato que se someterá a investidura.

Todo indica a que será Carles Puigdemont, aunque de ser el elegido, Torrent no descarta visitar al ex president en Bruselas y hablar sobre como sacar adelante la investidura: "Veremos" espetó el nuevo presidente de la Cámara, que aseguró en una entrevista a 'RAC1' que "por respeto a todos los grupos parlamentarios" no se pronunciará con respecto a quien será investido hasta que no se reúna con todos.

En su discurso, a diferencia de Forcadell que acabó con un "viva la república", Torrent fue más comedido y dijo "viva la democracia". En cuanto a su antecesora, asegura que con la ex líder de la ANC le unen "convicciones y principios democráticos" y quiere que todos los diputados del parlament "se sientan representados por la figura del president".