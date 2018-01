El independentista Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña

El diputado de ERC Roger Torrent ha sido elegido este miércoles presidente del Parlamento de Cataluña en segunda votación con 65 votos frente a los 56 obtenidos por el candidato de Ciudadanos, José María Espejo.

Torrent fue elegido en segunda vuelta al no haber obtenido la mayoría absoluta en una primera votación, en la que el resultado fue de 65 para el independentista y 56 para Espejo, con nueve votos en blanco.

Elegido Torrent, la Mesa de Edad procedió a llamar a los diputados para depositar en la urna la papeleta con el nombre para la elección de vicepresidentes del Parlament.

Carles Puigdemont seguirá siendo el candidato para Junts per Catalunya y para los republicanos, pero no acordaron elegirlo a distancia. La única novedad en este proceso es que ERC de Oriol Junqueras, a pesar de elegir a Puigdemont como su candidato, no le dará total libertad y quiere tener controlado su poder y decisiones.

COSTA (JxCat) Y ESPEJO (C's), VICEPRESIDENTES DEL PARLAMENT

Los diputados de Junts per Catalunya Josep Costa y de Ciudadanos José María Espejo han sido elegidos este miércoles vicepresidentes primero y segundo, respectivamente, del Parlamento de Cataluña.

Después de la elección del diputado de ERC Roger Torrent como presidente del Parlament, una nueva votación por llamamiento y en urna arrojó 65 votos para Costa y 57 para Espejo, con ocho votos en blanco.

Se procedió a continuación a un nuevo llamamiento de todos los diputados electos para la elección de los cuatro secretarios de la Mesa del Parlament.