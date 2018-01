Domènech insiste en que no apoyarán nada que no avalen los letrados del Parlament

El líder de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, insistió este miércoles en que no respaldarán nada que no avalen los letrados del Parlamento de Cataluña, es decir, que sus votos no contribuirán a aprobar el voto delegado de los electos que están en Bruselas o en prisión preventiva, ni a la investidura telemática de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, dejó claro que no apoyarán a Roger Torrent como presidente del Parlamento de Cataluña, el candidato independentista, ni tampoco al de Ciudadanos, José María Espejo.

Domènech recordó que ERC ha dicho "por activa y por pasiva que solo harían lo que dijeran los letrados", que han sido "clarísimos" en decir que no puede haber delegación de voto en esos supuestos ni investidura telemática, por lo que entiende que "no ha lugar" a que eso se produzca.

Tiene la "convicción personal" de que Puigdemont no regresará a España y cree que puede haber un "intento" de investidura telemática, que espera que sea "fallido", y que a partir de ahí la mayoría del Parlamento tenga la "responsabilidad" de proponer un presidente para un gobierno "realista" que pueda ser investido y gobernar.