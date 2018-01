El secesionismo controlará de nuevo el Parlament, y Puigdemont será su presidente

Ha pasado un algo menos de un mes desde que se celebraran en Cataluña las elecciones, elecciones que ganó Inés Arrimadas (Ciutadans). Estas elecciones se convocaron tras la aplicación del artículo 155 de la Consitución y significaron una derrota individual del separatismo. A pesar de ello, esta mañana la legislatura de Cataluña comenzará su marcha hacia un nuevo futuro, algo incierto.

El pleno de constitución del Parlament arrancará a las 11 de la mañana con la certeza de que el independentismo constituirá un Parlament que marchará por la senda de la secesión. Algo que es seguro es que Catalunya en Comú no formará 'equipo' con Ciudadanos.

Sin los comunes no hay posibilidad de que José María Espejo salga elegido ya que contaría solo con 57 votos (Ciudadanos, PSC y PP) contra los mínimo 62 que lograría Roger Torrent, candidato republicano. Los 62 votos que obtendría el independentismo vendrían de las CUP y de Junts per Catalunya y ERC, si Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez pudieran emitir su voto desde la prisión de Estremera, estos 62 votos se podrían convertir en 65.

Carles Puigdemont seguirá siendo el candidato para Junts per Catalunya y para los republicanos, pero no acordaron elegirlo a distancia. La única novedad en este proceso es que ERC de Oriol Junqueras, a pesar de elegir a Puigdemont como su candidato, no le dará total libertad y quiere tener controlado su poder y decisiones.