La despolitización del Consejo General del Poder Judicial queda bloqueada por PP y PSOE

El pacto de Estado para la reforma de la Justicia que pretende sacar adelante la despolitización del Consejo General del Poder Judicial no saldrá adelante, de momento. Según informa 'El Mundo', PP y PSOE se han negado a que 12 de los 20 vocales elegidos que componen el organismo sean elegidos directamente por los jueces y no por las Cámaras de representación.

La nueva medida que se quiere establecer para decidir quiénes son los vocales del Consejo General del Poder Judicial nace de la iniciativa de Ciudadanos, que no quiere iniciativas que no lleven consigo la despolitización del órgano. Por su parte, el PSOE no quiere que esta institución judicial "dependa de la suerte de autogobierno de jueces y magistrados", mientras que los populares aceptan el rechazo de los socialistas y se desentienden de la medida que acordó con Ciudadanos en el pacto de investidura.

Son tres las reuniones que se han producido para abordar la cuestión de la despolitización de la Justicia, y desde las pasadas navidades no se ha alcanzado ningún acuerdo junto con la crítica del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa hacia España por no despolitizar la Justicia.