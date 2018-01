Dolores O'Riordan, cantante y líder del grupo irlandés The Cranberries, ha fallecido este lunes a los 46 años de edad. La vocalista, que se encontraba en una grabación en Londres, ha fallecido de forma súbita y repentina según ha comunicado su representante.

Aunque las causas de la muerte todavía no han sido desveladas, se conocía que Dolores no atravesaba un buen momento de salud. Fue el pasado mes de mayo cuando O'Riordan dio las primeras muestras de debilidad, teniendo que cancelar la gira del grupo por prescripción médica.

Residente en Buckhorn (Canadá) y madre de tres hijos, O'Riordan acumuló múltiples éxitos durante la década de los noventa. Gracias a su peculiar tono y la crudeza de sus letras, The Cranberries se convirtieron en un grupo referencia con temas como Zombie, Linger o Dreams.

Además, Dolores publicó hasta dos trabajos en solitario. Aunque con menor repercusión, la artista irlandesa editó Are you listening? (2007, BMG Recordings) y No baggage (2009, Helter Ltd.).

O'RIORDAN IBA A GRABAR UNA VERSIÓN DE 'ZOMBIE' CON BAD WOLVES

La cantante irlandesa falleció, como mencionamos, en Londres, donde se encontraba para grabar una nueva versión de Zombie. Los arreglos de la canción habían sido realizados por Bad Wolves. Tommy Vext, cantante de la banda, se ha mostrado consternado por la pérdida de Dolores.

"Zombie es un tema increíblemente personal y aunque nosotros somos una banda de rock duro, siempre hemos sentido la crudeza y honestidad que ella proyectaba sobre el escenario y en sus grabaciones, algo a lo que cualquier banda debe aspirar, independientemente del género", ha confesado Vext.