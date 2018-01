NETFLIX | Detectada una posible estafa en España y Estados Unidos por 'phising'

Muchas veces se alerta de los peligros de abrir un correo que contenga virus y spam o que intentan suplantar la identidad de una multinacional para aprovecharse de ello. Según informa Panda Security, Netflix es la última gran plataforma afectada por este 'phishing'. Tanto en España y en Estados Unidos, estos ataques han sido detectados, con el objetivo de robar información y datos y venderlos al mercado negro.

La empresa de seguridad española ha recomendado a todos los usuarios en que se fijen en el asunto del correo. Panda Security da varios consejos a los usuarios a la hora de abrir los correos, y además de que los usuarios deben desconfiar de los asuntos del mensaje que sean ininteligibles.

Además, los mensajes de esta compañía, por regla general, suelen estar en español, por lo que también deben tener los usuarios cuidado con este aspecto, y revisar bien la información aportada a Netflix, especialmente el correo que se ofrece de contacto a la propia compañía.

❌ #Scam Netflix email doing the rounds, note the sent from address, circled in red ❌



Please share, let all the #Netflix account holders in your house and all your friends know, and if you do get it DON'T, click on anything! ✔️ #phising pic.twitter.com/bOTt5iFOFW