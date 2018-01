Rivera augura que no habrá investidura "telemática" de Puigdemont

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se mostró convencido este jueves de que no habrá investidura "telemática" de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña a pesar de los intentos de Junts Per Catalunya de que así sea.

En una entrevista en Antena3 recogida por Servimedia, Rivera juzgó "evidente" que los separatistas han perdido las elecciones, han perdido "fuelle" y solo les falta "dar medio paso atrás" y volver a la realidad.

Cree también "evidente" que los independentistas están sumidos en una batalla interna y que el líder de ERC, Oriol Junqueras, "ya ha enseñado la patita" para dejar claro que la investidura tiene que ser presencial en el Parlamento, en la línea que también, previsiblemente, defenderán los letrados de la Cámara. "No hay que ser Sherlock Holmes ni Perry Mason" para deducir que el Reglamento no permite la investidura por vía telematica, insistió, y puede ocurrir que desde una mesa mayoritariamente independentista ERC no secunde las pretensiones de Junts Per Catalunya.

Por tanto, considera que "jurídicamente no hay vía" para esa posibilidad, y políticamente tampoco, porque se trata de un candidato sobre el que pesa imputación por varios delitos muy graves. El hecho de que muchos catalanes le hayan votado no es argumento válido para Rivera, porque también recibieron votos políticos imputados por los casos 'Gürtel' o 'Púnica' que después tuvieron que dimitir por esa misma imputación, como fue el caso del expresidente de Murcia.

Si pese a todo la Mesa intentara saltarse el criterio de los letrados y habilitar esa sesión, Rivera dejó claro que Ciudadanos recurriría esa decisión junto al Gobierno "en el minuto uno".

Hay que tener en cuenta, recordó, que Puigdemont no está en Bruselas porque se haya quedado atrapado en una nevada o esté enfermo, sino porque "huye de la Justicia y no cumple sus obligaciones", por lo que no cabe incluirlo en los supuestos en los que se prevé el voto telemático, y menos aún la comparecencia por esa vía.

Ante la sesión de constitución del Parlamento, el próximo día 17, Rivera prevé que Junts Per Catalunya obtenga dos puestos, ERC otros dos, Ciudadanos otros dos, y que el último sea para el PSC como siguiente fuerza constitucionalista. Aseguró, en ese sentido, que ha habido entendimiento con los socialistas para ese objetivo, pero no así con el referente de Podemos, Catalunya En Comú-Podem, formación a la que acusa de decantarse del lado independentista.