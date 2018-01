H&M se disculpa y retira el polémico producto racista de su catálogo

H&M ha apagado el fuego generado tras la última polémica relacionada con el racismo que ha tenido lugar en las redes sociales. La firma de moda, que ha emitido un comunicado pidiendo disculpas por si la imagen en cuestión había generado ofensa, ha retirado el producto de su catálogo digital, así como la imagen.

El mensaje de una prenda puede ser totalmente inofensivo, pero convertirse en polémico según la persona que la lleve puesta. La oleada de críticas que ha recibido la marca llegaron por promocionar en su página web de venta online una sudadera de color verde en la que se lee en mayúsculas 'the coolest monkey in the jungle' (traducido al castellano 'el mono más chulo de la jungla').

Esta es la imagen en cuestión, que ha llevado a la entidad a tener que disculparse públicamente ante sus miles de seguidores:

Así se ha disculpado la entidad sueca en Twitter:

Traducido al castellano, queda:

"Entendemos que muchas personas hayan podido sentirse ofendidas por la sudadera que presentaba el niño. Nosotros, que trabajamos en HyM, solo podemos estar de acuerdo. Sentimos mucho que la foto haya sido tomada y que también haya sido impresa. No sólo hemos quitado la imagen de nuestros canales digitales, sino también el producto en sí de nuestros servicios. Es obvio que nuestras rutinas no han sido seguidas con propiedad. Sin ninguna duda. Investigaremos porque se han dado estos sucesos y trabajaremos para que no se repitan"