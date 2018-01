Rato cree que la causa de la Audiencia Nacional sobre Bankia introduce "más sombras que luces sobre la sucedido"

Rodrigo Rato, exvicepresidente económico del Gobierno, expresidente de Bankia y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó este martes que la causa judicial en la Audiencia Nacional sobre la entidad nacionalizada introduce "más sombras que luces sobre lo sucedido".

En la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera, recordó que la Audiencia decidió la apertura de juicio oral por presunta estafa a inversores por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011.

El expresidente de Bankia señaló que fue el Banco de España el que determinó que Bancaja tenía que formar parte del SIP (conocido como 'fusión fría') que dio lugar a la entidad.

Además, señaló que ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni el Banco de España han cambiado su criterio sobre la veracidad de las cuentas de Bankia y que la entidad cumplió "escrupulosamente" las condiciones del supervisor de los mercados.

"NO SOY UN POLÍTICO DELINCUENTE"

En la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera, Rato respondía así a las intervenciones de algunos portavoces de los grupos parlamentarios en la comparecencia, como la de ERC, Ester Capella.

"Yo no soy un político delincuente", señaló, para agregar que le acusan por aspectos que se consideran "no legales" aunque él cree que sí son legales, que se refieren a su etapa fuera de la política y sí relacionada con Bankia.

"Nadie me ha acusado de nada en esos 30 años" en política, comentó el exvicepresidente económico, quien reconoció que está condenado por la causa de las 'tarjetas black' en Bankia pero que es "una sentencia recurrida".

Rato dijo a Capella que "me está insultando y no se lo puedo consentir". "No me han acusado ni condenado como político", apuntó, para añadir que una valoración así "moralmente es muy grave".