Arden las plantas superiores de la Torre Trump en Nueva York

La Torre Trump, edificio emblemático del barrio neoyorkino de Manhattan, ha sufrido un incendio durante la mañana de este lunes. Según informan medios locales, el incidente ha registrado dos heridos.

El actual presidente de los Estados Unidos utilizó la torre como residencia hasta mudarse a la Casa Blanca y actualmente sigue siendo dueño de la misma. Uno de sus hijos, Eric, ha afirmado en redes sociales que "el Departamento de Bomberos de Nueva York llegó aquí en cuestión de minutos e hizo un trabajo increíble. ¡Los hombres y mujeres del Departamento de Bomberos son verdaderos héroes y merecen nuestro más sincero agradecimiento y alabanza!".

DEVELOPING: Fire at New York City's Trump Tower; aerial views show firefighters on the roof pic.twitter.com/LBqYMCa1kG