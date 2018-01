El abogado del 'Chapo Guzmán' afirma que la cárcel le está pasando factura

Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el 'Chapo Guzmán', está a la espera de enfrentarse a un juicio que podría condenarle de por vida por ser el creador de la primera multinacional de la droga presente en muchos países de todos los rincones del planeta. Se cumplen ya dos años desde que fuese extraditado a Estados Unidos al escaparse en dos ocasiones de la prisión más segura de México, de la que huyó por un túnel.

Ahora el que habla es su abogado, Eduardo Balarezo, que denuncia el mal estado físico y psicológico que atraviesa el que es considerado el gran capo del narcotráfico, acusado de dirigir una organización cuyo objetivo era introducir de manera ilegal cocaína en Estados Unidos, blanquear dinero y ordenar secuestros y asesinatos, tal y como informa 'El País'.

Según la defensa el 'Chapo', a pesar de no estar incapacitado, está "perdiendo la memoria y se está volviendo paranoico". Además, asegura que "repite mucho las cosas" y se olvida de todo enseguida". Así se justificaba: "A veces hablamos algo y a los 15 minutos ya no lo recuerda. Afecta a la hora de trabajar ya que tenemos un cliente que no sabe decir si algo pasó y como ocurrió" defendió el abogado que ha defendido a otros narcos como Alfredo Beltrán Leyva.

Por otra parte la defensa, que ha solicitado trasladar el juicio de abril a septiembre, continúa trabajando en la defensa de un juicio en el que no se arrepiente de defender a un hombre acusado de asesinar a miles de personas, al mismo tiempo que denuncia las pésimas condiciones en las que trabaja: "Cualquier persona tiene derecho de protegerse. He visto abusos de la fiscalía con los que se si un gobierno juega sucio, y no es justo que a una persona se le atraque así".