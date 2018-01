¿Por qué no ha bloqueado todavía Twitter a Donald Trump?

¿Cómo puede ser que Twitter no haya bloqueado la cuenta de Donald Trump si, supuestamente, condena y persigue toda muestra de violencia en sus mensajes? La compañía norteamericana ha explicado a través de un post en su blog -titulado Líderes mundiales en Twitter- el motivo por el cual no ha vetado al presidente del Gobierno de los Estados Unidos y su mensaje ha generado polémica.

Según la red social del pajarito, censurar los mensajes de estos líderes supondría "ocultar información importante que la gente debería ver y debatir" añadiendo que "Twitter está aquí para servir y ayudar a avanzar en la conversación pública global".

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the "Nuclear Button is on his desk at all times." Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!