El PP asegura que la repetición de elecciones en Cataluña "no sería ninguna solución"

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Maíllo denunció que Arrimadas no haya hablado "con nadie", cuando fue la ganadora de los comicios autonómicos del pasado 20 de diciembre. "Hemos echado de menos iniciativa política por parte de Cs, como hizo Mariano Rajoy en su momento en 2015", criticó.

Valoró que los números pueden dar, habida cuenta de los políticos catalanes encarcelados o que se han marchado fuera de Cataluña. "¡Siempre hemos defendido que había partido y la actitud de Cs en este proceso es bastante frustrante!", lamentó el 'número 3' de Rajoy en Génova.

Por todo ello, instó a Cs a recuperar "la iniciativa", ya que hay que tener en cuenta "hasta dónde son capaces los independentistas de acordar o no". En todo caso, dijo con contundencia que la repetición de elecciones "no sería ninguna solución". "Por nuestra parte, al menos de apoyo al constitucionalismo, no va a quedar", prometió.

Además, desligó la situación en Cataluña de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, porque la formación de un Gobierno autonómico "es algo ajeno" al Ejecutivo central y depende de las decisiones que se tomen en el Parlament. Por tanto, dijo que espera que este contexto político en una autonomía no suponga "ningún tipo de obstáculo" para sacar adelante las cuentas públicas.

Así las cosas, el coordinador general de los populares apeló a la "coherencia" de las formaciones que en 2017 respaldaron el proyecto de PGE para que ahora hagan lo propio y contribuyan a dar un "mensaje muy potente y positivo para la economía y el conjunto del país".