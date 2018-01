Carles Puigdemont, ex-president del Govern y líder independentista más votado el pasado 21-D, ha compartido un tweet tras conocer la resolución del Tribunal Supremo que reafirma el estado de prisión para Oriol Junqueras.

"Siempre hemos utilizado la vía pacífica y las urnas han hablado tres veces", comenta Puigdemont desde Bruselas. El ex-president, que ha afirmado que no volverá a territorio español a no ser que existan garantías de que no irá a la cárcel, ha afirmado que Forn, Junqueras y los Jordis ya no son presos políticos, sino que son "rehenes".

El bloque independentista, fragmentado e incluso disperso entre la geografía catalana, la europea y las cárceles madrileñas, tendrá que negociar en las próximas semanas para lograr formar gobierno.

Por otro lado, una vez se ha conocido la resolución del Tribunal, el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, solicitará inmediatamente el traslado de su defendido a una cárcel de Cataluña, como ya avanzó en declaraciones a los medios este jueves.