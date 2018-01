¿Cuáles son los números más agraciados en la Lotería del Niño?

Seguimos buscando la suerte. Es indiferente el número de ocasiones en el que nos haya sido esquiva pero, año tras año, volvemos a jugar a la Lotería. La Navidad son fechas especiales por diferentes motivos y uno de ellos tiene relación con el azar y los boletos.

Si bien no conseguimos rascar ni un solo premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad, volvemos a intentarlo en el Sorteo del Niño. Si bien conseguimos algún reintegro o pedrea, no dudamos en reinvertirlo. Insistimos e insistimos; jugamos con números que nos resultan especiales por motivos familiares, personales o supersticiosos y omitimos la estadística y las matemáticas. La pregunta es ¿por qué no jugamos al numero más agraciado?

Según recoge un informe de Ventura24, plataforma de gestión de lotería por Internet, los números de dos cifras más premiados han sido el 75 y el 20, escogidos hasta cuatro veces cada uno. Sin embargo, si confiamos nuestra suerte a una sola cifra, el 0 se lleva la mayor parte de los primeros premios en este sorteo, por delante del 7, con trece y diez premios respectivamente.

Por otro lado, si buscamos un número que haya sido premiado en pocas ocasiones, debemos jugar al 3 o el 8 y si queremos directamente desafiar a toda ley de superstición y apostar por el 13, debemos saber que ha recibido en dos ocasiones el primer premio.