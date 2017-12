El PSOE advierte a Cs de que quiere ser "tan exclusivo" que ahora se encuentra "muy solo"

El PSOE insistió este viernes en que Ciudadanos tiene que "tomar la iniciativa" en Cataluña después de haber vencido en las elecciones autonómicas del 21-D, pero apuntó que el "problema" de la formación que lidera Albert Rivera es que, "como quiere ser tan exclusivo, al final se encuentra muy solo".

Así lo apuntó en rueda de prensa desde la sede federal en Ferraz el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quién aclaró que "en ningún momento" han pedido a la candidata de Cs, Inés Arrimadas, que se presente a la investidura sino que tome la iniciativa, que "es justo lo contrario a decir vamos a ver qué pasa". "La primera iniciativa de alguien que ha recibido esa confianza (del electorado al ganar las elecciones) es poder hablar con los demás", dijo el dirigente socialista.

No obstante, Ábalos criticó que Cs, "como quiere ser tan exclusivo", "al final se encuentra muy solo", y le advirtió que para "convivir hay que reconocer, y no descalificar, que es lo que le gusta a Ciudadanos". "Y como no te gusta ninguno, te quedas solo, y de la soledad viene la impotencia", que a su entender es lo que vive ahora Cs en Cataluña.

PRESIDENT EN CATALUÑA

Por otra parte, preguntado por la posibilidad de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, pudiera ser president de la Generalitat de Cataluña pero ejerciendo desde prisión, Ábalos recurrió a las palabras del primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

Así, afirmó que "Cataluña tiene que ser gobernada desde Cataluña, ni desde el exilio ni desde ningún otro espacio o punto que incapacite o dificulte la capacidad, porque un presidente tiene que estar en su tierra, con su gente, y dedicado a gobernar".