Arrimadas no cederá ante la presión del Partido Popular de formar gobierno

Las elecciones del pasado 21 de diciembre siguen dando que hablar todavía. De las tiranteces entre Junts Per Cataluña y Esquerra en el bloque independentista, por el otro ladolas relaciones no pasan por su mejor momento entre Ciudadanos y Partido Popular, socios de gobierno a nivel nacional que no se ponen de acuerdo a la hora de realizar la investidura para el Parlament de Cataluña.

Aun habiendo ganado las elecciones, desde el partido que preside Albert Rivera son conscientes de que someterse a una investidura sin los apoyos necesarios - entre Ciudadanos, PSC y PP suman 65 escaños, a tres de la mayoría - supondría darse cabezazos contra la pared, ya que no iría a ninguna parte. Para el Partido Popular esto supone "alergia para gobernar y decidir". Así lo alegaba Rafael Hernando, portavoz de los populares en el Congreso: "Cuando alguien gana unas elecciones tiene una responsabilidad, y es formar gobierno. No es bueno que alguien que gane tire la toalla porque eso es un error. Tiene que reivindicar la victoria y sus consecuencias".

A estas declaraciones replicaron desde Ciudadanos, de la mano de José Manuel Villegas, que recordó que no se puede realizar la investidura porque la suma con PP y PSC "es la que es" y que en todo caso han ganado unas elecciones para "gobernar con los constitucionalistas y no con los separatistas".

Ahora la pugna se traslada a nivel nacional, y pese a que desde Génova no lo ven extrapolable, desde Ciudadanos lo ven como una oportunidad única para exigir al gobierno a cumplir el pacto de gobierno que firmaron para que Mariano Rajoy fuese investido presidente.