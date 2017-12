La Consejería de Economía asume el error por el retraso en el cobro de la nómina de diciembre y pide disculpas

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha pedido disculpas a los empleados públicos de la Administración autonómica que no han cobrado la nómina de diciembre antes de Navidad, como es habitual, y ha asumido el error que ha motivado esta situación.

La consejera ha remitido un escrito a los trabajadores en el que pide "disculpas por los incidentes y retrasos que algunos empleados públicos estáis teniendo en el abono de la nómina del mes de diciembre" y reconoce que han cometido "un error de previsión".

Explica que, "como todos los años", la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda ha dado la orden de pago de la misma con fecha 22 de diciembre, con el objetivo de que todos los empleados públicos dispusieran de la nómina antes de que comience la Navidad, "como viene siendo habitual".

"Sin embargo", añade Hidalgo en el escrito, "aunque hemos realizado la orden de pago en dicha fecha, hemos cometido un error de previsión, ya que sabiendo que este año el día 24 de diciembre era festivo, y teniendo en cuenta que los bancos tienen dos días hábiles para realizar el abono de las nóminas, deberíamos haber adelantado la orden de pago al día 20 de diciembre".

La consejera detalla que si bien algunos bancos, al saber que se trataba de nóminas, han agilizado la transferencia, otras entidades han cumplido estrictamente el plazo. "A este hecho se añade que, además, el día 26 de diciembre es día inhábil a efectos de transferencias europeas, lo que ha impedido que en muchos casos el dinero esté ingresado antes del 27 de diciembre".

Por ello, termina el escrito reiterando sus disculpas, "por no haber anticipado esta circunstancia y haber adelantado la orden de pago. Lamento especialmente si este hecho te ha ocasionado algún perjuicio personal y me comprometo personalmente a que en ocasiones venideras esta situación no se volverá a repetir".