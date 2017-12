Localizada una mujer que derramó desatascador y quemó a dos pasajeros en un bus de Madrid

La Guardia Civil ha identificado a una mujer que derramó desatascador en el asiento de un bus interurbano de la línea Algete-Madrid y que provocó quemaduras a dos pasajeros que se sentaron en él. Ahora mismo está en libertad aunque está siendo investigada por un supuesto delito de lesiones por imprudencia.

Los hechos se dieron a conocer los días 11 y 12 de diciembre por las denuncias que presentaron ante la Policía una menor y una mujer que sufrieron quemaduras al sentarse en ese asiento en el que se volcó el ácido. Ambas tuvieron que acudir a un centro hospitalario para curarse de las heridas en la piel.

Una vez que fue pillada cuando la Policía investigó las cámaras de seguridad de la empresa de de transporte, reconoció que llevaba el desatascador industrial en una bolsa de plástico. Al enterarse de lo ocurrido, aseguró que se había deprimido y que todo fue algo involuntario. Las imágenes grabadas demostraban como una mujer manipulaba la bolsa en la que estaba introducido el desatascador.

No es el primer caso que se da. El pasado miércoles la Policía Nacional abrió otra investigación para averiguar la procedencia de un líquido vertido en un bus de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) aunque en ese caso, no hubo que lamentar heridos, ya que según las primeras investigaciones el líquido no era peligroso para la salud.