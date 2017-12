VIDEO | Un niño se entera de que va a tener un hermano y conquista a las redes con su reacción

La reacción de un chico de 11 años se ha hecho viral en redes, y todo ello por una reacción emotiva que tiene un trasfondo. Sus padres perdieron a los que iban a ser sus hermanos gemelos el año pasado. Sin embargo, la vida le iba a devolver una segunda oportunidad.

Después de 15 meses, su madre se quedó embarazada y el pequeño pudo cumplir su sueño de ser hermano mayor, y lo hizo de una manera peculiar. Como si de un regalo de Navidades se tratase, abrió una caja envuelta que contenía un mensaje de sus padres. Se enteró de la noticia y no pudo contener las lágrimas.

La madre del menor publicó en un post de Facebook en el que explicó lo que sucedió después: "Su reacción fue más conmovedora de lo esperado. No pude grabar más, me senté con él en el suelo y llorar juntos. Fue muy duro para él porque no comprendía lo que pasaba. Este niño va a tener el mejor hermano mayor del mundo, aunque haya una diferencia de 11,5 años entre ambos. Tengo la sensación que se serán entre sí los mejores amigos".