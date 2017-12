19.05h - Puigdemont y los ex-consellers presentes en Bélgica comparecerán en directo a las 21.00 horas.

Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín seguirán juntos la noche electoral desde el céntrico Square-Brussels Meeting Centre y han anunciado que intervendrán en directo ante los medios a las 21.00 horas para analizar los primeros resultados.

18.50h - Una diputada de la CUP denuncia la presencia de banderas españolas y la falta de lazos amarillos en los colegios electorales.

Mireia Boya, diputada de la CUP, a denunciado a través de redes sociales que los lazos amarillos en solidaridad con los dirigentes encarcelados están prohibidos en los colegios electorales, mientras que las banderas presentes, constitucionales, están presentes.

18.40h - El ministerio de Interior detalla la participación, con gran subida durante la tarde.

Juan Antonio Puigserver, portavoz del ministerio de Interior, ha detallado los datos de participación sobre las 18.00 horas. En Barcelona ha habido un crecimiento de 5 puntos; en Gerona, de dos puntos; en Lléida de 5,57% puntos porcentuales y, por último, en Tarragona ha sido del 5'07% puntos. Pallar Sobirá, en Lleida, es la única zona donde la participación, de momento, ha caído.

Según fuentes no oficiales, se espera un 80 por ciento de participación final, dato histórico en toda España.

18.25h - Dos eurodiputados de ERC denuncian anomalías con el voto exterior

Josep María Terricabras y Jordi Solé, eurodiputados de ERC, se han dirigido a la Comisión Europea para denunciar anomalías con el voto exterior en el 21D. Han explicado que se ha que se han denunciado casos en algunos países como México, Ecuador y los Emiratos Árabes, y países europeos como Bélgica y Luxemburgo, donde el material necesario para las elecciones ha llegado con retraso o, en algunos casos, ni se ha recibido.

Avui voto per tu, Oriol @junqueras. Per dignitat, per justícia social i per llibertat #votoRepública pic.twitter.com/rJV78tX3kw