19 heridos y dos detenidos en un atropello masivo en Melbourne

Dos personas han sido detenidas, este jueves, en relación a un atropello masivo en la ciudad australiana de Melbourne. Uno de los arrestados es el conductor del vehículo.

Según medios locales, 9 personas han sido hospitalizadas, entre ellas un menor en estado grave; otras 12 están siendo atendidas en el lugar de los hechos.

El atropello se produjo en la vía pública, en la calle Flinder, cercana a una estación de trenes, en torno a las cinco de la tarde (hora local). Las autoridades han pedido a la población que eviten la zona. Confirman que ha sido "un acto deliberado".

.@VictoriaPolice: We believe based on what we have seen that it is a deliberate act