La amenaza de ERC ante el 21-D: "Si la Mesa no se aclara con el recuento, haremos que cuadre"

Crece la alarma en el sector independentista ante el peligro de que en las elecciones de este jueves, 21-D, el bloque soberanista se pueda ver seriamente perjudicado por el avance de otras formaciones. Principalmente les preocupa los buenos pronósticos que las encuestas dan a la candidata de Ciudadanos Inés Arrimadas.

Por ello desde Esquerra (ERC) ya preparan todo tipo de "argucias" para intentar conseguir la victoria de los suyos cueste lo que cueste. Primero anunciaron que harían un recuento alternativo al oficial para confirmar que no había "pucherazo" en las urnas, y ahora algunos de sus dirigentes dan un paso más.

El partido comandado por Oriol Junqueras está dando a sus interventores una serie de instrucciones para garantizar la victoria del candidato republicano y evitar que Arrimadas pueda superarle. De ahí que, Silvia Sendra, cargo de ERC en el distrito de Gracia, haya sido "cazada" dando una clase magistral a un grupo de los interventores que este jueves estarán repartidos por los colegios electorales, según informa 'El Mundo'.

"Legalmente, no podéis hacer nada, pero con mano izquierda podéis hacer todo. Podéis colocar papeletas, podéis participar en el recuento... En teoría no podríais participar, pero el presidente de la mesa puede ser vuestro vecino o el frutero. Y si os ofrecéis...", asegura.

"Si veis que el presidente de la mesa no se aclara para hacer el recuento, llamad a vuestro responsable y él ya hará recomendaciones para que cuadre. No os preocupéis. Hay cosas que no os puedo explicar", continúa.

"Si al lado de la papeleta de Junqueras pone 'libertad presos políticos' hay que defender la validez de ese voto. El apoderado de Ciudadanos defenderá que el voto es nulo. Yo pensaré que es un cabrón y diré: 'El señor Junqueras está en prisión y el votante manifiesta que quiere que salga, por tanto es un voto válido", insiste.