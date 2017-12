Rajoy reclama dar un "último arreón" porque "cada voto al PP acerca más un Gobierno constitucional"

En el mitin previo al cierre de campaña, el jefe del Ejecutivo hizo especial hincapié en que votar al candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Xavier García Albiol, es lo "más útil" en este momento porque "no se detiene ante nada".

"Sin el PP no es posible construir alternativa constitucionalista en el Parlament, lisa y llanamente no es posible porque no dan los números y por eso es útil el voto al PP", proclamó, al tiempo que pidió pegar el "último arreón" para que el cambio se instale en la vida política catalana.