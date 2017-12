Rull: "Estamos orgullosos de decir que somos el Austria, Dinamarca y Holanda del sur de Europa"

El exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña y candidato de Junts per Catalunya a las elecciones al Parlamento catalán, Josep Rull, afirmó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya', en nombre de todos los exconsellers encarcelados, que no han salido de la prisión "con ningún tipo de rencor, resentimiento u odio", sino con "optimismo, democracia y esperanza", ya que aspiran a construir un "gran país", y agregó que "estamos orgullosos de decir que somos el Austria, Dinamarca y Holanda del sur de Europa".

"Los fuertes pactan, los débiles imponen", afirmó Rull durante su intervención en el citado foro de debate, organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona en el último día de campaña de estos comicios autonómicos.

Se dirigió a los miembros del Gobierno español para decirles que "no es normal expresarse en estos términos de odio y de debilidad extrema", en alusión a la "represión" que a su juicio ejerce el Estado hacia Cataluña, e indicó que por este motivo los entonces miembros de la Generalitat sacaron las urnas a la calle el 1 de octubre.

"No es normal que Soraya Sáenz de Santamaría haya influido en el Poder Judicial. No es normal que se nos pidan 30 años de prisión. Para que los países crezcan, tiene que haber democracia, ambición solvencia y dignidad", subrayó. "En una democracia normal Sáenz de Santamaría tendría que haber dimitido".

PROGRESO Y BIENESTAR

Asimismo, criticó que desde el Partido Popular pretendan "darnos lecciones" y reivindicó una Cataluña que aboga por el progreso, el bienestar y el futuro. "Estamos orgullosos de decir que somos el Austria, Dinamarca y Holanda del sur de Europa", apuntó, comparando así a la sociedad catalana y los recursos que tiene con la prosperidad de los citados países europeos, que, dijo, tienen un gran crecimiento educativo y mucha actividad económica. "Nos jugamos qué estructura económica queremos plantear y queremos asemejarnos a estos países", sostuvo.

"Queremos una Cataluña que no tenga otro límite que su propia voluntad", defendió Josep Rull, quien matizó que siempre habla en tercera persona del plural. "Nosotros, subrayamos, no salimos de la prisión con ningún rencor, resentimiento u odio, porque desde eso no se construye nada. Como movimiento que aspiramos a construir, las únicas herramientas que utilizaremos son el optimismo, la esperanza y la democracia", manifestó.

Por su parte, Marta Subirà, la exsecretaria de Medio Ambiente de la Generalitat, que fue la encargada de presentar a Rull en el acto, resaltó la "vocación política" del candidato de Junts per Catalunya y dijo que, con su buen hacer en la Generalitat, ha demostrado tener "la valentía que hace falta para alcanzar consensos". "Ha sido un conseller que ha dado al Gobierno (catalán) lo mejor de sí mismo y espero que el voto de la gente el próximo jueves nos permita restituir a Rull en el cargo en el departamento de Territorio y Sostenibilidad", concluyó.