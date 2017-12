Puigdemont responde a Junqueras: "Estoy en Bruselas porque no me escondo"

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha respondido esta mañana al dardo lanzado en las últimas horas por el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, cuando aseguró que él estaba en prisión porque "no me escondo".

Desde la capital de Bélgica, el candidato de Junts per Catalunya ha asegurado que "no me escondo, estoy en Bruselas porque no nos escondemos, porque somos consecuentes y porque el deseo y la voluntad de los catalanes es un mandato que nosotros consideramos válido. Y para poder respetar el mandato de los catalanes, nosotros nos tenemos que defender", ha asegurado.

Sobre su decisión de salir o no de España tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Puigdemont ha explicado que, cada uno tomó la suya atendiendo a todo tipo de razones, incluyendo las personales: "se decidió que cada uno tomaría la decisión que creyera conveniente, y que, sobre todo, todos respetarían la decisión de todos".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Puigdemont ha pedido al Gobierno central que la causa judicial contra el Govern de la Generalitat cesado "no tenga la personación del Estado", a través de la acusación del fiscal general del Estado, si el independentismo gana los comicios de este jueves.

"Que hagan con la causa lo mismo que han hecho con la euroorden. No han tenido la valentía y el coraje de mantener unas acusaciones que no se aguantan en un tribunal en el que no hay fiscales que afinan ni jueces amigos".