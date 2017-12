'Que hacer en caso de atentado terrorista'. Es la campaña que ha difundido el Ministerio del Interior con el objetivo de dar una serie de instrucciones a los ciudadanos para saber como actuar en caso de que se produzca un atentado terrorista en un lugar en el que haya afluencia masiva de personas.

Juan Ignacio Zoido ha presentado el acto junto al agente del Cuerpo Nacional de Policía y campeón olímpico, Saul Craviotto, y con el teniente coronel de la Guardia Civil, Francisco José Vázquez. Ambos han subrayado que esta campaña difundida a través de las redes y cuyo material audiovisual ya está disponible en la web del Ministerio sirve para dar unos automatismos para indicar a la gente como debe reaccionar.

El titular de Interior, por otro lado, explicó que los expertos en esta materia habían pedido difundir todas estas explicaciones "con el fin de preservar la seguridad de los españoles", y ha incidido en la idea de que no hay una amenaza concreta de que en España se pueda producir un atentado.

En el vídeo se podía observar una representación gráfica del interior de un edificio que siguen una serie de pasos como huir de la zona cero del atentado o salir del edificio por la salida de emergencia. Estos son los diez pasos a seguir que se pueden observar en la grabación:

1- Ubicar las salidas de emergencia o evacuación en lugares con afluencia masiva como el trabajo.

2- En caso de localizar un bulto sospechoso, nunca manipularlo, alertar a los Cuerpos de Seguridad.

3- En caso de atentado, actuar con calma, ya que habrá mayor posibilidad de no sufrir daños.

4- Si la ruta de escape es segura, alejarse del foco de peligro.

5- En lugares cerrados, utilizar salidas de emergencia o vías de evacuación, evitando ascensores o lugares donde podamos quedar bloqueados.

6- No detenerse a recoger pertenencias u objetos, ni fingir haber sido abatido tirándose al suelo. Si se puede, procurar ayudar a otras personas a salir de un sitio cerrado.

7- En caso de estar en una habitación, cerrar la puerta, reforzarla y alejarse de ella, pero evite haberla cerrado si no hay salida o via de escape.

8- Protegerse contra un muro u obstáculo resistente con el objetivo de evitar las balas que puedan atravesar las puertas

9- Silenciar el móvil y evitar hacer ruidos innecesarios para que no te detecten.

10- Informar a los cuerpos de seguridad sobre lo ocurrido. Evitar movimientos bruscos para no generar confusión.