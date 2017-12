El ex vicepresidente cesado de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones del 21-D, Oriol Junqueras, lanza públicamente un dardo envenenado a quien fuera su jefe, Carles Puigdemont, huído ahora en Bruselas. En una entrevista telefónica en 'Rac1' desde la prisión de Estremera (Madrid), el candidato republicano asegura que "estoy aquí porque no me escondo nunca de lo que hago y porque soy consecuente con mis actos, decisiones, pensamientos, sentimientos y voluntad". Insiste en que fue a la cárcel es un acto de coherencia ya que "hemos demostrado que damos la cara".

Junqueras apuesta por un gobierno de unidad tras el 21-D, para "construir el futuro siempre con los máximos consensos y la máxima unidad posibles, siempre ofreciendo la mano a todo el mundo". Asegura que ha hecho todas las gestiones posibles para votar, dado que no le han suspendido este derecho, aunque esté en prisión preventiva. Del mismo modo que si el Parlamento lo elige el 131 presidente de la Generalitat, espera que no haya ningún impedimento para asistir a la sesión de investidura. "Espero votar y espero ganar. Me parece que tenemos todo el derecho del mundo a ganar y creo que es bueno que lo hacemos".

Sobre si ha escarmentado por estar en prisión, reconoce que "al contrario. Mis pensamientos y sentimientos saldrán fortalecidos. Contribuye a reforzar el alma, te hace más fuerte y más convencido".

En su primera entrevista tras ingresar en prisión, el candidato republicano ha contando cómo es su vida en prisión. "Estoy bien, leo, escribo, hago deporte y hago muchas cosas que hasta ahora no había podido hacer mucho".