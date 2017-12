Las separaciones y divorcios bajaron un 7,8% en el tercer trimestre del año

El número de demandas de disolución matrimonial (separaciones y divorcios) en España se redujo en el tercer trimestre de 2017 en un 7,8% respecto a igual trimestre del año anterior, según los datos difundidos este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La mayor reducción interanual se dio en las separaciones consensuadas, que fue del 16,3%. En las separaciones no consensuadas la reducción fue del 12,3%.

Respecto a los divorcios, que son la forma de disolución más importante numéricamente, las 12.545 demandas de divorcio de mutuo acuerdo representaron un 8,2% menos que las demandas presentadas en el tercer trimestre de 2016, y los 8.727 divorcios no consensuados, un 6,4% menos.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2017, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en Canarias, con una tasa del 5,72%.

MENOS RUPTURAS ENTRE LOS VASCOS

Detrás de la comunidad canaria se situaron Valencia, con 5,67%; Baleares, con 5,4%; Andalucía, con 5,1%; Cataluña, con 5,03%, y Murcia, con 4,82%. Todas estas comunidades superaron la media nacional, que fue de 4,79%. Por el contrario, la tasa más baja se registró en el País Vasco, con 3,57%.

Salvo en las modificaciones de medidas consensuadas, de las que se presentaron 2.082, un 5% más que en igual trimestre del año anterior, en el resto de los procedimientos de modificación de medidas se observaron disminuciones interanuales.

Se presentaron 6.385 solicitudes de modificación de medidas no consensuadas, con una disminución interanual del 3,9%; 3.417 solicitudes de modificación de medidas consensuadas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, un 5,7% menos que el año anterior, y 5.362 no consensuadas, con un descenso interanual del 6,7%.